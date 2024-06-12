Fenerbahçe operasyonu başlatıyor

Fatih Saboviç
Fenerbahçe operasyonu başlatıyor

Başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko’da sözleşmesi sona erecek ve takımdan ayrılması gündemde olan isimler netleşmeye başladı.

Geride kalan sezonda, özellikle koç Dimitris Itoudis’in ayrılması ve göreve Sarunas Jasikevicius’un gelmesiyle birlikte farklı bir ivme yakalayan Fenerbahçe Beko’da kabuk değişimi yaşanacağı ön görülüyor.

Sarı lacivertli ekiple 2026’ya dek sözleşmesi bulunan koç Jasikevicius haricinde; kadrodaki oyuncularda epey değişim yaşanması söz konusu olabilir.

Kontratı sona eren yıldızlar şu anda; Nick Calathes, Melih Mahmutoğlu, Johnathan Motley, Amine Noua ve Şehmus Hazer olarak gözüküyor.

Takımdan ayrılma potansiyelini taşıyan ve bu yönde dedikodular çıkan yıldızlar arasında ise yine Calathes, Tyler Dorsey, Yam Madar, Johnathan Motley ile Papagiannis yer alıyor.

Sarı lacivertli yönetimin; bu oyuncuların durumlarına dair detayları ve gelecek planlamasını, Anadolu Efes ile sona erecek Süper Lig final serisinin ardından yapmaya başlayacağı ifade ediliyor.

Ayrıca yeni sezon öncesi koç Jasikevicius’un da gerek yönetimden oyuncu talepleri, gerekse kadroya yapacağı ilaveleri çok uzun zaman geçmeden netleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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