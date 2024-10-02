Fenerbahçe Opet -Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle yarına ertelendi

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa final maçı sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yarına ertelendi.
FIBA Süper Kupa maçının 2’nci dakikasında sahaya tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu ve hakemlerin de uyarısıyla takımlar soyunma odasına gitmişti.
Maçta ilk düdüğün ardından iki ekip taraftarı da küfürlü tezahüratlarda bulundu.
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle yarına ertelendi.
Karşılaşma yarın seyircisiz oynanacak.