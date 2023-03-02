Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet çeyrek finale yükseldi

Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano ile karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Oliver Guillet (Fransa)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro-Cristina, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas (Gizem Örge, Lazareva, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Cansu Çetin)
Grupa Azoty Chemik: Almeida, Czyrnianska, Korneluk, Brakocevic, Lukasik, Wasilewska (Stenzel, Medrzyk, Polec)
Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 25-18
Süre: 100 dakika (25, 26, 25, 24)
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