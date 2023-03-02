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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Grupa Azoty Chemik ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 21:33
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Fenerbahçe Opet çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet çeyrek finale yükseldi
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Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Oliver Guillet (Fransa)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro-Cristina, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas (Gizem Örge, Lazareva, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Cansu Çetin)

Grupa Azoty Chemik: Almeida, Czyrnianska, Korneluk, Brakocevic, Lukasik, Wasilewska (Stenzel, Medrzyk, Polec)

Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 25-18

Süre: 100 dakika (25, 26, 25, 24)

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