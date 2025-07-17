Fenerbahçe orta sahasını İngiltere'de buldu! Resmi görüşmeler başladı

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle dönemi açan sarı-lacivertlilerin Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu da kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki sürpriz isim ise ilk kez ortaya çıktı. Afrika'dan Punch Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başladığı belirtildi. Nijeryalı orta saha oyuncusunun 9 milyon sterlinlik bir serbest kalma bedelinin olduğu kaydedildi. Haberin ayrıntılarında İtalya'dan Juventus'un da Ndidi transferinin maliyeti için Leicester'a ilgi mektubu gönderdiği ifade edildi.

Leicester City, 3 Ocak 2017 tarihinde 17 milyon 600 bin euro karşılığında oyuncunun bonservisini Genk'ten almıştı. Leicester kariyerinde 303 maça çıkan Ndidi, 18 gol - 22 asistlik bir performans sergiledi.