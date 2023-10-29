Fenerbahçe Pendikspor karşısında. İsmail Kartal kararını verdi. İlk 11'de sürpriz

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'de Pendikspor'a konuk olacak. Teknik direktör İsmail Kartal ilk 11'i belirledi.

Fenerbahçe Pendikspor karşısında. İsmail Kartal kararını verdi. İlk 11'de sürpriz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da takımdaki yerini alamayacak.

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Pendikspor karşısında formaya yakın görünüyor.

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Djiku'nun yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada Becao-Samet ikilisine yer vermesi bekleniyor.

Samet Akaydın, bu sezon ligde 4 maçta forma giyerken toplamda 51 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanki, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Pendikspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Erdem C., Erdem Ö., Berkay, Welinton, Sequeira, İbrahim, Vukovic, Halil, Oscar, Diaby, Erdencan.

Öne Çıkanlar
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Cumhuriyet’in 100. yılında Uşak’ta binlerce kişi zeybek oynadı Gündem
Cumhuriyet’in 100. yılında Uşak’ta binlerce kişi zeybek oynadı
Atatürk hangi takımı tutardı? Gürel Yurttaş yazdı Spor
Atatürk hangi takımı tutardı? Gürel Yurttaş yazdı
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın Yaşam
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti. Friends dizisi ile hafızalara kazınmıştı Dünya
Dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti. Friends dizisi ile hafızalara kazınmıştı
Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı Yaşam
Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Erman Toroğlu açıkladı. G.Saray'ın Rize'deki golünde faul var mı? 'Dayak yersin' Spor
Erman Toroğlu açıkladı. G.Saray'ın Rize'deki golünde faul var mı? 'Dayak yersin'