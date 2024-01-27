Fenerbahçe rakibini 3-0 yendi. Zirve takibini sürdürdü

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Fenerbahçe rakibini 3-0 yendi. Zirve takibini sürdürdü
Fenerbahçe ve Bigadiç Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde karşılaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, evinde Bigadiç Belediyespor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 3-0 kazandı ve 17. maçında 16. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe: Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci)

Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukwu, Taha Erden (Salih Özdemir, İlker Çakır, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Andaç Kapan)

Mücadelenin set sonuçları şu şekilde;
1. SET 26-24
2. SET 25-19
3. SET 25-17

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