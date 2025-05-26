Fenerbahçe resmen açıklamadan transferi belli etti

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Fenerbahçe resmen açıklamadan transferi belli etti

Hande Baladın Fenerbahçe Beko'ya Euroleague Finali için destek verirken yeni takımı hakkında bilgi verdi.

Altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı'na veda eden milli voleybolcu Hande Baladın resmi olarak yeni takımını açıklamasa da sosyal medya üzerinden önemli bir ipucu verdi.

Baladın Fenerbahçe Beko - Monaco maçı izlerken bir hikaye paylaştı. Bu da milli oyuncunun önümüzdeki sezon için sarı lacivertli formayı giyeceğini düşündürdü.

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ECZACIBAŞI VEDA ETTİ

Hande Baladın Eczacıbaşı ile yollarını ayırırken "Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz." denilmişti.

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