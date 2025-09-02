Fenerbahçe resmen duyurdu! İmza atıldı

Fenerbahçe, Manchester City'nin kalecisi Ederson'u resmen kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Brezilyalı file bekçisi Ederson Santana de Moraes’in kalıcı transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli eldiven, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

İmza törenine Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek de katıldı.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MEYDAN OKUMA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ederson, "Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

"SUNULAN PROJELER ETKİLEYİCİYDİ"

Amacım şampiyonluklar kazanmak olduğu dile getiren Ederson, "Görüşmeler açıkçası benim için inanılmazdı. Gerek görüşmeler, gerekse bana sunulan proje oldukça etkileyiciydi. Burada çok önemli, çok büyük oyuncular var. Aynı zamanda uzun zamandır tanıdığım arkadaşlarım var. Hem onlarla buluşmak hem de beraber sahada mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Hep beraber çok çalışıp bu kulübü zirveye ulaştıracağız" diye konuştu.

TARAFTALARA MESAJ

Fenerbahçe taraftarlarına da seslenen Ederson, "Taraftarlarımıza mesajım, hep bizlerle olsunlar, bizlere her zaman destek olsunlar. Onların desteğiyle iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de takım arkadaşlarım ile birlikte çok çalışıp onların desteğine en iyi şekilde karşılık vereceğim ve kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız" dedi.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise "Çok mutluyuz. Ederson benim için dünyada en iyi 5 kaleciden biri. Tüm dünyada gündem olan bir transfer. İnşallah beraber başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

EDERSON NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği bildirimde Ederson'un yıllık 11 milyon Euro net ücret alacağını duyurmuştu.