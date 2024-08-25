Fenerbahçe Rize deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Mourinho'dan flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın hakemi Turgut Doman.
Fenerbahçe, lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlamış, ikinci hafta maçında Göztepe ile deplasmanda berabere kalmıştı.
Çaykur Rizespor ise kendi sahasında Başakşehir'le berabere kalmış, geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u yenmeşi başarmıştı.
Karşılaşma öncesi taraflar son hazırlıklarını yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sakatlığı geçen Fred'i kadroya aldı. Sarı lacivertli takımın bu akşam sahaya şu 11'ye çıkması bekleniyor:
Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un muhtemel 11'i de şu şekilde:
Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahim, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Sowe.