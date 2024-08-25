Fenerbahçe Rize deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Mourinho'dan flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Rize deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Mourinho'dan flaş karar

Sarı lacivertli takım bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Mourinho ilk 11'i belirledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın hakemi Turgut Doman.

Fenerbahçe, lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlamış, ikinci hafta maçında Göztepe ile deplasmanda berabere kalmıştı.

Çaykur Rizespor ise kendi sahasında Başakşehir'le berabere kalmış, geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u yenmeşi başarmıştı.

Karşılaşma öncesi taraflar son hazırlıklarını yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sakatlığı geçen Fred'i kadroya aldı. Sarı lacivertli takımın bu akşam sahaya şu 11'ye çıkması bekleniyor:

Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahim, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Sowe.

Öne Çıkanlar
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Son Haberler
İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 63'e yükseldi Dünya
İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Eşine ateş etti araya giren 5 yaşındaki kızını öldürdü Gündem
Eşine ateş etti araya giren 5 yaşındaki kızını öldürdü
Selde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor Gündem
Selde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor
Telegram'ın kurucusu Fransa'da havalimanında gözaltına alındı Dünya
Telegram'ın kurucusu Fransa'da havalimanında gözaltına alındı
Bir ilin 10 günlük suyu kaldı Gündem
Bir ilin 10 günlük suyu kaldı
Denizli'de 3.2 büyüklüğünde deprem Gündem
Denizli'de 3.2 büyüklüğünde deprem