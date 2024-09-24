Fenerbahçe sadece derbiyi değil milyarları da kaybetti. Bir günde büyük düşüş

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu derbi mücadelesinin yankıları sürüyor. Sarı lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç’a ve Teknik Direktör Mourinho’ya ateş püskürürken ‘Yönetim istifa’ sesleri yükseldi.

Borsa İstanbul’dan gelen bir haber sarı lacivertlilerin sadece derbide galibiyeti değil milyarları da kaybettiğini ortaya koydu.

Akşam gazetesinden Ömer Özarslan’ın haberine göre sarı lacivertliler borsada yeni haftanın ilk gününde büyük düşüş yaşadı. Borsa İstanbul’da Cuma günü 132.7 liradan kapanan Fenerbahçe hisseleri dün 120.4 liraya geriledi. Böylece Fenerbahçe’nin borsadaki değeri 13.13 milyar liradan 11.9 milyar liraya geriledi. Fenerbahçe’nin 1 günde değer kaybı 1.2 milyar lirayı buldu.

GALATASARAY HİSSELERİ KAZANDIRDI

Derbiden galip çıkan Galatasaray'ın ise hisseleri dün açılışta hızlı bir yükseliş kaydetti. Gün içinde 7.85'le tavan fiyatı gören Galatasaray hisseleri kapanışta bir miktar gerileyerek 7.7'ten kapattı ve yatırımcısına yüzde 7.69 kazandırdı. Galatasaray'ın piyasa değeri de bu ölçüde yükseldi. Galatasaray hisselerinde günlük 644 milyon TL hacım gerçekleşirken, Fenerbahçe'nin işlem hacmi 861 milyon oldu.