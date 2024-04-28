Fenerbahçe sahasında tarihi fark attı: 10-1

Turkcel Kadın Futbol Süper Lig'in 29. haftasında tarihi bir skor ortaya çıktı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı konuk ettiği Ataşehir Belediye Spor'u 10-1 yendi.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı maçta Sarı-Lacivertli ekip ilk yarıda 4, ikinci yarıda 6 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini Zenatha Coleman (2), Yağmur Uraz (2), Mesude Alayont (3), Zeynep Kerimoğlu, Yaşam Göksu ve Ece Türkoğlu attı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi bu sonuçla puanını 63'e yükseltti. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler'in bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansı kalmadı.
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