Fenerbahçe sakatlığı açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off turu üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Monaco’yu ağırlayacak.

1 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Ülker Sports Arena’da oynanacak olan mücadele 20.45’te başlayacak.

Kendi sahasında avantajı elde etmek isteyen temsilcimiz Fenerbahçe’den karşılaşmaya saatler kala kahreden bir açıklama geldi.

Takımdaki sakatlıklara dair bir açıklama yapan sarı-lacivertliler, “Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları bulunan oyuncularımızdan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Johnathan Motley’in durumuna ise maç gününde karar verilecek” ifadelerini kullandı.

Serideki ilk maçta Fenerbahçe rakibi deplasmanda 95-91 mağlup etmiş ancak ikinci maçta 88-93 mağlup olmuştu.

Serinin 4. maçı ise 3 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te yine Ülker Sports Arena'da oynanacak.

1-1 eşitliğin olduğu seride 3 galibiyete ulaşan takım Berlin'de düzenlenecek olan Final Four'a yükselecek.

EuroLeague'deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes Virtus Bologna'ya elenerek turnuvaya veda etmişti.