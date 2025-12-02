A Milli Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ile oynadığı maçta sakatlanan Onuralp Bitim'in ayak bileğindeki bağlarda yırtık tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Onuralp Bitim, milli takımımızın 27 Kasım tarihinde Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından ayak bileği bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Onuralp Bitim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.