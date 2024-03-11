Fenerbahçe sakatlık haberiyle sarsıldı. Yıldız futbolcu 3 hafta yok

Tayyip Salih Yılmaz
Fenerbahçe sakatlık haberiyle sarsıldı. Yıldız futbolcu 3 hafta yok
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı beklenenden kötü çıktı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.

Union Saint-Gilloise ile oynanan Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında sakatlanan tecrübeli futbolcunun sakatlığı beklenenden kötü çıktı.

Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.

Çağlar'ın; perşembe günü Union Saint-Gilloise ile oynanacak rövanş karşılaşması ve Süper Lig'de pazar günü yapılacak Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Çağlar Söyüncü'nün en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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