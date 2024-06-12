Fenerbahçe şampiyon oldu. Ali Koç havalara uçtu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.

Seride 2-1 önde olan Sarı-Lacivertliler bir ara 20 sayı öne geçtiği karşılaşmayı ecel terleri dökerek uzatmada kazandı, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 2023-24 sezonunun şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Beko tarihindeki 11. şampiyonluğuna ulaşırken, yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç da yeni dönemindeki ilk kupasını kazanmış oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe Beko çok iy başladı, ilk periyodu 22-8 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes fırtınası esti, farkı kapattı. Fenerbahçe bu kez 3 sayılık farkla soyunma odasına avantajlı girdi: 36-33.

Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü çeyrekte Anadolu Efes 52-51 öne geçmeyi başardı.

Son ana kadar nefes kesen karşılaşmanın normal süresi 64-64 tamamlandı.

Uzatma sonunda gülen taraf 80-72'lik skorla Fenerbahçe Beko oldu, şampiyonluğa ulaştı.