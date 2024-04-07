Fenerbahçe Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Kafilede dikkat çeken detay

Muhammed Mirza Şeker
Fenerbahçe Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Kafilede dikkat çeken detay
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe uçağa bindi.

Elit A Ligi 1. Grubunda sahasında Giresunspor’u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe U19 takımı dinlenmeye vakit bulamadan yola çıktı.

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Dereağzı Tesisleri'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen takım buradan da Şanlıurfa’ya hareket edecek.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve yöneticilerinde tam kadro bir şekilde oyunculara eşlik etmesi dikkat çekti.

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Fenerbahçe Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali bu akşam saat 21.30'da Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertlilerde a kadro ise Olympiakos maçı hazırlıkları için Samandıra’da antrenman gerçekleştiriyor.

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