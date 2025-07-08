Fenerbahçe Sırp oyuncu için geri sayıma geçti

Türkiye'de bir dönem Anadolu Efes forması giyen 31 yaşındaki Sırp guard Vasilije Micic'in NBA kariyeri sona ermek üzere.

Geçtiğimiz günlerde Phoenix Suns‘tan Charlotte Hornets‘a takaslanan, kısa süre sonra da Milwaukee Bucks'ın yolunu tutan Micic, Buck ile sözleşme feshi konusunda anlaştı.

Hoopshype’dan Michael Scotto’nun haberinde, Vasilije Micic'in Avrupa'ya döneceği kulüp olarak Fenerbahçe Beko en önde gelen aday olarak gösterildi.

Fenerbahçe'nin 4 milyon euro isteyen Micic ile daha önce yaptığı görüşmelerde bir miktar indirim sağladığı ancak pazarlıkların, Bucks’ın alacağı karar çıkana kadar dondurulduğu ileri sürülmüştü.

Micic'in serbest kalmasının ardından Fenerbahçe’nin Sırp yıldız ile yeniden masaya oturması bekleniyor.