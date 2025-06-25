Fenerbahçe sol bek için nabız yokluyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe sol bek için nabız yokluyor!

Yeni sezona bambaşka bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe sol bek pozisyonu için aradığı ismi buldu. Süper Lig devinin, geçtiğimiz sezon başında da gündemine gelen Archie Brown ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE'DE YENİDEN ARCHIE BROWN SESLERİ

Kanarya'nın son olarak sol bek mevkisi için geçen sezonun başında da kadrosuna katmak istediği Archie Brown'u gündemine aldığı öğrenildi.

Belçika ekibi Gent'ten ayrılmak isteyen tecrübeli sol bek, tatilden dönmesine rağmen halen kampa katılmadı ve yönetime ayrılmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı belirtildi.

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