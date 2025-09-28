Fenerbahçe soyunma odasını paylaştı: Tüyleri diken diken eden konuşma!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe maç sonunda resmi sosyal medya hesabından Başkan Sadettin Saran'ın takıma yaptığı motivasyon konuşmasını paylaştı.

SADETTİN SARAN: "SİZDEN TEK İSTEDİĞİM SAVAŞMANIZ"

Karşılaşma öncesi soyunma odasına inen Sadettin Saran yaptığı konuşmada, "Beyler Samandıra'ya geldim ve size 'Biz bir aileyiz' dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün sizden tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. Hadi savaşın! Topu alın, buranın sahibi sizsiniz, burası sizin sahanız, güçlü olun, korkusuz olun. Sizinle gurur duyuyorum. Hepinizi seviyorum. Ve sonuna kadar sizinle olacağım. Hadi savaşalım! Sizden istediğim tek şey bu. Siz bana inanın. Çünkü ben de size inanıyorum. Her zaman arkanızdayım. Savaşın! Savaşın! Savaşın!" dedi.

Her hafta daha iyiye, her adımda daha güçlü. Hep birlikte başaracağız! pic.twitter.com/appYAVCa72 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 28, 2025

"TEKMEYE KAFA İLE GİREN BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Ardından tek tek oyunculara sarılarak maç öncesi başarı dileyen Sadettin Saran, başkanlığı döneminde Kadıköy'deki ilk galibiyet sonrası ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım. Seçim zamanında sizlere hep dedim ki 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız' dedim. Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz.

"OYUNCULARLA SÜREKLİ GÖRÜŞÜP KONUŞUYORUM"

Bu takımda her gün sevgi artacak, öz güven artacak. Her geçen gün daha iyi takım göreceğiz. Oyuncularla sürekli görüşüp konuşuyorum. Motivasyonu, aile olduğumuzu, kaybetsek bile bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekme ile girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğunuzu verin dedim. Farkı gördük daha da göreceğimize inanıyorum."