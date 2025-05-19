Fenerbahçe sözleşme uzatmadı, dev kulüp harekete geçti: Takıma ‘abilik’ yapacak

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe sözleşme uzatmadı, dev kulüp harekete geçti: Takıma ‘abilik’ yapacak

Fenerbahçe’nin sözleşmesini uzatmadığı Dusan Tadic’e bu sezon trajik bir şekilde şampiyonluğu kaybeden Ajax talip oldu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic henüz sözleşme uzatma teklifi almazken Sırp oyuncuya eski takımı Ajax talip oldu.

Sport Digitale’de yer alan habere göre 36 yaşındaki kanat oyuncusunun eski takımı Ajax ile anlaşma sağladığı ve son kararını vermek için Fenerbahçe’nin sözleşme uzatma teklifini beklediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin ise henüz bu konuda resmi bir hamlede bulunmadığı, bu nedenle oyuncunun geleceğinin merak konusu olduğu ifade edildi.

Hollanda basınından De Telegraaf’ta yer alan haberde de son 5 haftadaki puan kayıplarıyla şampiyonluğu kaybeden Ajax’ın Tadic’in tecrübesine ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Bu sezon PSV Eindhoven’ın şampiyonluğunda 9 gol 9 asistle önemli rol oynayan 36 yaşındaki Perisic’in katkısına yer verilen haberde Tadic’in Ajax’taki birçok eksikliği kapatabileceği ileri sürüldü.

Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta 11 gol ve 14 asistle 25 gole katkı yaptı.

Son Haberler
Ünlü alkol devi iflas ediyor! Yılların markası tarihe karışıyor
Ünlü alkol devi iflas ediyor! Yılların markası tarihe karışıyor
Trabzonspor, 19 Mayıs’ta piyano dinletisi ve fotoğraf sergisi düzenlendi
Trabzonspor, 19 Mayıs’ta piyano dinletisi ve fotoğraf sergisi düzenlendi
Potanın genç perileri Samsun'da mücadele edecek
Potanın genç perileri Samsun'da mücadele edecek
Antalya'da 400 metrelik dev Türk bayrağı ile 'Fener Alayı' düzenlendi
Antalya'da 400 metrelik dev Türk bayrağı ile 'Fener Alayı' düzenlendi
Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mourinho görüşme odasına çağrıldı
Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mourinho görüşme odasına çağrıldı