Fenerbahçe sözleşme uzatmadı, dev kulüp harekete geçti: Takıma ‘abilik’ yapacak

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic henüz sözleşme uzatma teklifi almazken Sırp oyuncuya eski takımı Ajax talip oldu.

Sport Digitale’de yer alan habere göre 36 yaşındaki kanat oyuncusunun eski takımı Ajax ile anlaşma sağladığı ve son kararını vermek için Fenerbahçe’nin sözleşme uzatma teklifini beklediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin ise henüz bu konuda resmi bir hamlede bulunmadığı, bu nedenle oyuncunun geleceğinin merak konusu olduğu ifade edildi.

Hollanda basınından De Telegraaf’ta yer alan haberde de son 5 haftadaki puan kayıplarıyla şampiyonluğu kaybeden Ajax’ın Tadic’in tecrübesine ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Bu sezon PSV Eindhoven’ın şampiyonluğunda 9 gol 9 asistle önemli rol oynayan 36 yaşındaki Perisic’in katkısına yer verilen haberde Tadic’in Ajax’taki birçok eksikliği kapatabileceği ileri sürüldü.

Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta 11 gol ve 14 asistle 25 gole katkı yaptı.