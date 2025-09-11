Fenerbahçe sponsorluk rekoruna gidiyor!

Fenerbahçe, tüm branşları kapsayan sağlık sponsorluğu için Medicana ile anlaşmaya vardı.

Chobani Stadı'nda düzenlenen sponsorluk imza törenine Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Medicana CEO'su Reha Özkaya, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, sarı-lacivertli kulübün ve Medicana'nın yöneticileri katıldı.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE 7 SPONSOR VARDI"

Toplantıda ilk sözü alan Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Medicana Sağlık Grubu'yla tüm branşlarına ve olimpik sporcularına hizmet verecek sponsorluğa imza attıklarını söyledi.

Komsuoğlu, "Bu anlaşma kulübümüz için stratejik bir adımdır. Futbol, basketbol, voleybol ve olimpik branşlarda her anlamda şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Bu denli iddialı olmamızın en önemli nedenlerinden birisi de oyuncularımızın sağlıklı sezon geçirmesi olacaktır" dedi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını dile getiren Kızılhan, "Biz göreve ilk geldiğimizde 7 sponsorumuz vardı. Geçen sene 51 sponsorumuz ve 52 milyon Euro'luk gelirimiz oluştu. Bu sene 34 sponsorla 53 milyon Euro'ya ulaştık. Daha sezonu başlamayan şubelerimiz var. İnşallah tekrar 50'yi aşacağız" diye konuştu.

ÖZKAYA: HER İKİ TARAF İÇİN DE KAZANÇLI

Fenerbahçe'nin tüm branşlarına sponsor olduklarını söyleyen Medicana Yönetim CEO'su Reha Özkaya, "Büyük bir gurur duyuyoruz. Yönetim kurulu başkanımız Hüseyin Bozkurt'un hayali olan bu yolda bizler de bu sürece katkıda bulunuyoruz. Bu bizim Fenerbahçe'yle ilk buluşmamız değil. Kadın futbol takımında, erkek ve kadın voleybol takımlarında birlikteliğimiz vardı. Bu iş birliği her iki taraf için de son derece kazançlı ve anlamlı" ifadelerini kullandı.

EDA ERDEM: DÜNYA ŞAMPİYONASINDA ÇOK BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDIK

Uzun yıllardır voleybol oynadığına dikkati çeken Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Başarıyı elde etmek kadar bunu sürdürmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Kendi adıma istikrarı korumaya çalıştım ve burada sponsorların desteğinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Zamanla yarıştığınız için bu destek daha da katlanıyor. Medicana geçen sezon bize en iyi şekilde destek oldu" dedi.

Yorucu geçen sezonun ardından 2,5 aylık dinlenme fırsatı bulduğunu ve bu sürecin de kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Eda Erdem Dündar, "Ben kendisine her zaman dikkat eden bir sporcuyum. Mental ve fiziksel çalışmalarımı bitirmedim. Dünya Şampiyonası, benim için çok keyifli geçen bir turnuva oldu. Tüm takım arkadaşlarımı ve teknik heyeti kutluyorum, çok büyük bir iş başardık" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti.

Sezon başı sağlık kontrollerinde Medicana'nın kendileriyle çok iyi ilgilendiğini söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Tüm ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah hem Fenerbahçe hem de Medicana için hayırlı olur" dedi.

MAHMUTOĞLU: ŞAMPİYON OLACAK GÜCÜMÜZ VAR

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu da diğer konuşmacılar gibi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin turnuvanın en iyi basketbol oynayan takımı olduğuna dikkate çeken Mahmutoğlu, "İzlerken çok heyecanlı oluyor. Oynarken o kadar heyecanlı olmuyor. Takımın kadrosuna olan inancım başından bu yana tamdı ve ilk 4 yapacağımızdan emindim. Şampiyon olacak gücümüz var. Fenerbahçe olarak her zaman milli takımlara değer verdik. İnşallah sonunda şampiyonluğa ulaşırlar" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.