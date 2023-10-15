Fenerbahçe Sultanlar Ligi'ne galibiyet ile başladı

Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediye ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Sultanlar Ligi'ne galibiyet ile başladı

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2023-2024 sezonu, bugün oynanan altı karşılaşmayla başladı.

Son şampiyon Fenerbahçe, kendi evinde Aydın Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler set vermeden rakibini 3-0 (25-15, 29-27, 25-19) mağlup etmeyi başardı.

Diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:

PTT-Kuzeyboru: 1-3 (14-25, 18-25, 25-19, 25-27)

Çukurova Bld.-Muratpaşa Bld. Sigorta Shop: 0-3 (22-25, 22-25, 23-25)

VakıfBank-Karayolları: 3-0 (26-24, 25-19, 25-18)

Sarıyer Bld.-Beşiktaş Ayos: 2-3 (15-25, 21-25, 25-13, 25-21, 13-15)

Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (18-25, 21-25, 22-25)

Öne Çıkanlar
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Malatya'da Asbest tehlikesi devam ediyor: Bir sürü insan kanser olacak Gündem
Malatya'da Asbest tehlikesi devam ediyor: Bir sürü insan kanser olacak
İsrail’in Gazze’de beyaz fosfor kullandığı ispatlandı. Kanıtlar tek tek sıralandı Dünya
İsrail’in Gazze’de beyaz fosfor kullandığı ispatlandı. Kanıtlar tek tek sıralandı
Ava giden avlanır atasözü ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Ava giden avlanır atasözü ne anlama gelir?
İsrailli Bakan saldırıya uğradı. ‘Ülkeyi mahvettiniz defol buradan’ Dünya
İsrailli Bakan saldırıya uğradı. ‘Ülkeyi mahvettiniz defol buradan’
Yaşlanmayı durdurmanın 10 yolu. Bunları yaparsanız insanlar yaşınıza inanamayacak Sağlık
Yaşlanmayı durdurmanın 10 yolu. Bunları yaparsanız insanlar yaşınıza inanamayacak
Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme. Anneannesi bile şüpheliler arasında Gündem
Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme. Anneannesi bile şüpheliler arasında