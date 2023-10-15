Fenerbahçe Sultanlar Ligi'ne galibiyet ile başladı

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2023-2024 sezonu, bugün oynanan altı karşılaşmayla başladı.

Son şampiyon Fenerbahçe, kendi evinde Aydın Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler set vermeden rakibini 3-0 (25-15, 29-27, 25-19) mağlup etmeyi başardı.

Diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:

PTT-Kuzeyboru: 1-3 (14-25, 18-25, 25-19, 25-27)

Çukurova Bld.-Muratpaşa Bld. Sigorta Shop: 0-3 (22-25, 22-25, 23-25)

VakıfBank-Karayolları: 3-0 (26-24, 25-19, 25-18)

Sarıyer Bld.-Beşiktaş Ayos: 2-3 (15-25, 21-25, 25-13, 25-21, 13-15)

Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (18-25, 21-25, 22-25)