Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa devlerinin yakın takibindeki Sebastian Szymanski konusunda şimdiden tedbir aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi

Fenerbahçe'nin sezon başında Dimano Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro'ya transfer ettiği Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli forma altında fırtına gibi esiyor.

Şu ana kadar tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Polonyalı yıldız, 10 gol atıp, 9 asist yaptı.
Sebastian Szymanski'nin bu performansı Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Menajerler aracılığıyla hemen hemen her gün Fenerbahçe'nin düşüncesi soruluyor.
Son olarak Liverpool'un, Szymanski'yi transfer etmek istediğine yönelik haberler çıkmıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Szymanski'ye artan ilgi karşısında tedbirini aldı.

Fenerbahçe, 4 yıllık sözleşmesi bulunan Polonyalı futbolcudan en az 20 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro.

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