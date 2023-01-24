Fenerbahçeli Fazıl Say: Hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'u 2-1 yendiği maçtaki hakem kararları tartışılırken, Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Fazıl Say, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir Fenerbahçeli olarak sanki hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum. Belki de haklıydı kararlar bilemem. Haksız da olsak yine de 5-0 yensek daha iyi olurdu sanki. Öyle değil mi dostlar? Bir tek ben mi böyle düşünüyorum"