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Fenerbahçeli Fazıl Say: Hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum

Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Ümraniyespor maçından sonra çarpıcı bir paylaşım yaptı

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:10
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Fenerbahçe taraftarı Fazıl Say'dan flaş paylaşım

Fenerbahçeli Fazıl Say: Hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum
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Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'u 2-1 yendiği maçtaki hakem kararları tartışılırken, Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Fazıl Say, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir Fenerbahçeli olarak sanki hakemin bizi tutmasından rahatsızlık duydum. Belki de haklıydı kararlar bilemem. Haksız da olsak yine de 5-0 yensek daha iyi olurdu sanki. Öyle değil mi dostlar? Bir tek ben mi böyle düşünüyorum" 

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Ben Tosunpaşa
24.01.2023 09:22
Zaten tff mhk ile maç kazanıyorsunuz bu hep böyleydi  
 
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