Fenerbahçe taraftarı marşlar eşliğinde takımlarını bekliyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe taraftarı marşlar eşliğinde takımlarını bekliyor
Fenerbahçeli taraftarlar Adanaspor maçı için Ülker Stadı'ndaki yerlerini yavaş yavaş almaya başladı.

Fenerbahçe; Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor'u konuk edecek.
Saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesi Sarı-Lacivertli taraftarlar da Ülker Stadı'ndaki yerlerini almaya başladı.
Hafta içi, havanın soğuk olması ve maçın şifresiz kanaldan yayınlanması nedeniyle şu ana kadar tribünlerde büyük boşluklar göze çarparken, kale arkasındaki taraftarların maça daha fazla ilgi gösterdiği görüldü.
Statta çalan marşlara eşlik eden Sarı-Lacevirtliler takımlarının sahaya çıkmasını bekliyor.

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