UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda Almanya temsilcisi Stuttgart’ı konuk etti.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Edson Alvarez'e yapılan sert müdahale sonrası Fenerbahçe kırmızı kart beklerken Danimarkalı hakem Jakop Kehlet, El Khannouss'a sarı kart çıkardı. Bu karar sonrası Kadıköy tribünlerinde tansiyon yükseldi.

Mücadelenin ilk yarısı Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı golüyle 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Ancak devre bitiminde hakem Jakob Kehlet’in tartışmalı kararı tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı.

45+3. dakikada En-Nesyri, Stuttgart savunmasında son adam konumundaki Chabot’la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sarı-lacivertliler pozisyonda kırmızı kart beklerken, Danimarkalı hakem Kehlet faulü En Nesyri'nin yaptığına hükmetti.

Bu karar sonrası Kadıköy’de tribünlerden uzun süre ıslık sesleri yükseldi.

HAKEM TÜNELE ISLIKLAR EŞLİĞİNDE GİRDİ

İlk yarının son düdüğüyle birlikte tepkiler dinmedi. Kehlet, soyunma odasına yoğun ıslık ve protestolar arasında girdi.

Taraftarlar, hakemin tartışmalı kararına sosyal medyada da tepki gösterdi.