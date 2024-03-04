Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme. Yıldız futbolcu geri döndü

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda US Gilloise karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerden Kasımpaşa müsabakası öncesinde sakatlanan İrfan Can Kahveci ile ilgili taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.