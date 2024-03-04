Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme. Yıldız futbolcu geri döndü

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda US Gilloise ile 7 Mart Perşembe günü saat TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertlilerde zorlu karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Daha sonra çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı lacivertliler, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla günü tamamladı.
Kanarya'da Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Kasımpaşa maçı öncesinde adale sakatlığı yaşayan İrfan Can Kahveci de çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak bir İrfan Can paylaşımı geldi.
İşte o paylaşım;
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