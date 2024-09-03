Fenerbahçe TFF'ye bildirdi. Büyük dertten kurtuldu

Yaz transfer döneminin sona ermesine artık az bir zaman kalırken Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşti.

LUAN PERES İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertliler transfer döneminin başından beri takımdan göndermeye çalıştığı Luan Peres ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe yönetimi 30 yaşındaki stoper ile yolların ayrıldığını TFF’ye bildirdi.

SAKATLIĞI BAŞINA BELA OLMUŞTU

2022-2023 sezonunda Marsilya’dan 5 milyon 230 bin Euro karşılığında transfer edilen Luan Peres yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2 yılda sadece 23 maçta forma giydi.