Fenerbahçe TFF'ye bildirdi. Büyük dertten kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe TFF'ye bildirdi. Büyük dertten kurtuldu

Uzun süredir Luan Peres ile yollarını ayırmaya çalışan Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

Yaz transfer döneminin sona ermesine artık az bir zaman kalırken Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşti.

LUAN PERES İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertliler transfer döneminin başından beri takımdan göndermeye çalıştığı Luan Peres ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe yönetimi 30 yaşındaki stoper ile yolların ayrıldığını TFF’ye bildirdi.

SAKATLIĞI BAŞINA BELA OLMUŞTU

2022-2023 sezonunda Marsilya’dan 5 milyon 230 bin Euro karşılığında transfer edilen Luan Peres yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2 yılda sadece 23 maçta forma giydi.

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