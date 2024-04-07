Fenerbahçe U19 takımı İstanbul'da maça çıktı. Ali Koç da tribünde

Fenerbahçe U19 takımı başlayan U19 Elit A Ligi 19'uncu hafta karşılaşmasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Başkan Ali Koç, yöneticilerden Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan gibi isimler de seyrediyor.

Kendi liginde 36 puanla lider olan U19 takımı, bu maçın ardından saat 16.30'da kalkacak uçakla Şanlıurfa'ya hareket edecek ve akşam 21.30'da Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

Kendi liginde 36 puanla lider olan U19 takımı, bu maçın ardından saat 16.30'da kalkacak uçakla Şanlıurfa'ya hareket edecek ve akşam 21.30'da Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

U19 takımını eski futbolculardan Semih Şentürk çalıştırsa da Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gidecek olan takımın başında Zeki Murat Göle olacak.