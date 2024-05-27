Fenerbahçe ünlü iş insanını tüketti. Koşa koşa Galatasaray'a gitti

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Süleyman Orakçıoğlu Sky Spor Youtube kanalına konuştu.

Fenerbahçe ile sahibi olduğu Damat markası arasında 2018 yılında yaptığı sponsorluk anlaşması hakkında konuşan Orakçıoğlu’nun açıklamaları şok etti.

"OLUMSUZ SONUÇLARLA KARŞILAŞTIK"

Fenerbahçe ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasından hiç memnun kalmadığını söyleyen Orakçıoğlu, “Fenerbahçe’ye 3 yıl boyunca sponsorluk yaptık ama karşılığını alamadık. Covid dönemine denk geldiği için her ne olursa olsun, gördük ki gerçekten orada özellikle sosyal medya paylaşımları, diğer iletişim araçlarında yapılan paylaşımlar ve sponsorluk hakları gibi birçok konuda olumsuz sonuçlarla karşılaştık” dedi.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜ

Orakçıoğlu ayrıca bu sene için Galatasaray ile görüştüklerini ancak Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi olması nedeniyle çekindiğini söyledi.