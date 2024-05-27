Fenerbahçe ünlü iş insanını tüketti. Koşa koşa Galatasaray'a gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ünlü iş insanını tüketti. Koşa koşa Galatasaray'a gitti

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu flaş bir Fenerbahçe itirafında bulundu.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Süleyman Orakçıoğlu Sky Spor Youtube kanalına konuştu.

Fenerbahçe ile sahibi olduğu Damat markası arasında 2018 yılında yaptığı sponsorluk anlaşması hakkında konuşan Orakçıoğlu’nun açıklamaları şok etti.

87827fd7-b5ed-43dc-8e35-d6486947556e.jpg

"OLUMSUZ SONUÇLARLA KARŞILAŞTIK"

Fenerbahçe ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasından hiç memnun kalmadığını söyleyen Orakçıoğlu, “Fenerbahçe’ye 3 yıl boyunca sponsorluk yaptık ama karşılığını alamadık. Covid dönemine denk geldiği için her ne olursa olsun, gördük ki gerçekten orada özellikle sosyal medya paylaşımları, diğer iletişim araçlarında yapılan paylaşımlar ve sponsorluk hakları gibi birçok konuda olumsuz sonuçlarla karşılaştık” dedi.

bda9cfc3-8a87-4394-a962-ad9c420b1411.jpg

GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜ

Orakçıoğlu ayrıca bu sene için Galatasaray ile görüştüklerini ancak Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi olması nedeniyle çekindiğini söyledi.

İlgili Haberler
Galatasaray kutlamalarda çığır açtı. Droneler ile yapılanlar hayran bıraktı
Galatasaray ilk kupayı kaldırdı
Galatasaray ilk kupayı kaldırdı
Formula 1'de tuhaf yarış
Formula 1'de tuhaf yarış
Son Haberler
Genç adam arkadaşının annesini kız taklidi yaparak kandırdı: "Hamileyim!" Video
Genç adam arkadaşının annesini kız taklidi yaparak kandırdı: "Hamileyim!"
Büyükekşi sahaya geldi ortalık karıştı. Neye uğradığını şaşırdı Spor
Büyükekşi sahaya geldi ortalık karıştı. Neye uğradığını şaşırdı
Küçük bebeğin köpeğe verdi tepki izleyenleri güldürdü Video
Küçük bebeğin köpeğe verdi tepki izleyenleri güldürdü
Herkes Okan Buruk'un ahlaksızca küfür ettiği bu videoyu konuşuyor. Özür dile Okan Buruk Gündem
Herkes Okan Buruk'un ahlaksızca küfür ettiği bu videoyu konuşuyor. Özür dile Okan Buruk
İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı Video
İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı
Baykuşun yüzme keyfi sosyal medyada viral oldu Video
Baykuşun yüzme keyfi sosyal medyada viral oldu
Galatasaray kutlamalarda çığır açtı. Droneler ile yapılanlar hayran bıraktı Spor
Galatasaray kutlamalarda çığır açtı. Droneler ile yapılanlar hayran bıraktı