Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 'Güneş' kararı

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, İstanbul Beylikdüzü’nde 11 bin metrekare alan üzerine kurdukları tesiste yapay zekâ desteğinde yüksek kaliteli güneş paneli üreteceklerini açıkladı.

Ebiçoğlu, Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; “Dünyada ve Türkiye’de birçok statta güneş panelleriyle enerji üretimi sağlanıyor. Sizin böyle bir projeniz var mı” sorusuna şu cevabı verdi:

"Beşiktaş’ın forma sponsoru, Fenerbahçe’nin basketbol takımı Fenerbahçe Beko’nun isim sponsoruyuz. Uzun süredir iki kulüp ile de sürdürülebilirlik konusunda iş birliği yapma gayreti içerisindeyiz. Çok sayıda projeyi beraber değerlendiriyoruz. İlişkimiz olan spor kulüpleri ile de benzer çalışmalarımız artarak devam edecek. Ayrıca TFF ana sponsorluğumuz ve ‘sürdürülebilirlik ortaklığı’mız da bulunuyor. Bu kapsamda TFF ile de ortak projelerde yer almayı hedefliyoruz ve ekipler olarak karşılıklı görüşüyoruz."

