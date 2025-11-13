Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iddia edilen Kamerunlu yıldız Frank Anguissa Kamerun Milli Takımı kampında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Napoli'den yapılan açıklamada, “Frank Zambo Anguissa, milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından bugün Pineta Grande Hastanesi’nde yapılan tetkiklere girdi. Yapılan incelemeler sonucunda futbolcunun sol arka adalesindeki (biseps femoris) yüksek dereceli bir yırtık tespit edildi. Mavi-beyazlı oyuncu rehabilitasyon sürecine şimdiden başladı.” denildi.

Anguissa'nın 3 ila 4 ay arasında sahalardan uzak kalmasının bekleniyor.