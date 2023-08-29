Fenerbahçe ve Galatasaray'a FIFA şoku! Türkiye'den şikayet ettiler

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın resmi sitelerde ibra ettikleri ve KAP’a gönderdikleri açıklamaların dışında bazı futbolcular için yapıldığı iddia edilen ekstra ödemeler FIFA’nın radarında.

Çifte sözleşme, bir transferde birden fazla menajere ödeme yapılması, sadakat ve imaj hakkı adı altında yapılan ödemeler konusunda titiz davranan FIFA, özellikle yabancı kaynaklarda yer alan rakamlarla, Türk takımlarının resmi açıklamalarının karşılaştırılması kararını aldı.

TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET VAR!

Wifried Zaha, Tete, Edin Dzeko ve Dusan Tadic’le ilgili yapılan yayınlar ile KAP’a bildirilen rakamlar arasındaki büyük uçurumla ilgili FIFA’ya Türkiye’den çifte sözleşme şikayetleri de gitti. FIFA araştırması sonunda soruşturmaya neden olup olmadığına karar verecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ NE BEKLİYOR?

Soruşturma ise çok ciddi yaptırımlara neden olabilir.

Kulüplere transfer yasağından, oyuncuların süreli olarak men edilmesine kadar. Kaynak: Fotospor