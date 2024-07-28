Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yıkan karar

Yeni sezona az bir zaman kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE TALİP OLDU
Ezeli rakipler Manchester United forması giyen Scott McTominay için art arda tekliflerini sundu.
İki takımda birbirine transfer çalımı atmak isterken İskoçya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
TAKIMDA KALACAK
Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag’ın McTominay’a hayran kaldığını belirten İskoç basını oyuncunun takımda tutulacağını bildirdi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar ile 43 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha 10 gol 3 asistlik katkı sağladı.
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