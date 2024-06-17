Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Höjbjerg'in menajerinden Mourinho açıklaması

İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımında forma giyen Danimarkalı futbolcu Pierre-Emile Höjbjerg'in takımından ayrılacağı belirtilmişti. Buna gerekçe olarak da Menajer Ange Postecoglou'nun futbolcunun sistemine uymayacağını yönetime iletmesi gösterilmişti.

Bu haberlerin ardından Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncuyu transfer etmek istediği ileri sürülmüştü.

Höjbjerg'in menajerinden bu haberlerle ilgili açıklama geldi.

Danimarkalı futbolcunun Avusturyalı menajeri Luca Puccinelli, İtalyan basınından Fabrizio Romano'ya şunları söyledi:

"Pierre Jöjbjerg çok tecrübeli bir oyuncu. Mourinho ve Conte gibi hocalarla çok iyi sezonlar geçirdi. Milli Takım'da da önemli bir lider. Oun gibi bir oyuncu projeye odaklı, hırslı bir kulüpte oynamak ister. Sadece gü.lü bir oyuncu değil ayrıca her yıl bir şeyler başarmak isteyen bir karaktere sahip. Pierre baskıyla başa çıkabilen biri. Bana her yıl kupalar kazanmanın hayalini kurduğunu söylüyor. Bize ulaşan isteklere bakıyorum. Avrupa Şampiyonası'dan sonra seçeneklerimizi analiz edip yeni sezon için kararımızı vereceğiz."