Fenerbahçe yan yana fotoğrafını paylaştı. Ortalık karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe yan yana fotoğrafını paylaştı. Ortalık karıştı
Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi ile yıldız oyuncu İrfan Can gösterdiği performansla taraftarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

Belçikalı futbolcu, Pendikspor maçında 87. dakikada fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıdı.

Ancak Batshuayi'nin attığı gollerde dikkat çeken bir ayrıntı var.

Michy Batshuayi, Trendyol Süper Lig'de attığı son 4 golü maçın 85. dakikasından sonra attı.

Yıldız oyuncu sırayla; Rams Başakşehir'e 90+4'te, Bitexen Antalyaspor'a 90+5'te, Kasımpaşa'ya 90+6'da ve en son Pendikspor'a 87. dakikada gollerini kaydetti.

Fenerbahçe'de bu sezon 34 maçta forma giyen Batshuayi, 20 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

RESMİ SİTE PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan İrfan Can Kahveci ve Batshuayi paylaşımı sonrası ortalık adeta yıkıldı.

Kısa sürede ikilinin fotoğrafının altına binlerce yorum geldi.

Birçok kullanıcı İrfan Can ve Batshuayi'i etiketleyerek "Siz ne yaptınız" yorumunda bulundu.

ekran-goruntusu-2024-03-11-005851.png

İlgili Haberler
'Fenerbahçe korku filmi gibi'
Ahmet Çakar Fenerbahçe maçındaki skandalı açıkladı
Fenerbahçe VAR'la açıldı. Kadıköy'de neler oldu neler
Fenerbahçeliler çılgına döndü. Pendik maçı bitimi yer gök inledi
Fenerbahçe'yi Pendik kabusundan uyandıran kırılma noktasını Fatih Saboviç açıkladı
Son Haberler
Türkiye'ye madalya yağıyor Spor
Türkiye'ye madalya yağıyor
İstanbul’da şehir magandaları park halindeki aracı taradı. 1 ölü 1 yaralı Gündem
İstanbul’da şehir magandaları park halindeki aracı taradı. 1 ölü 1 yaralı
Sobayı yakmak isterken yanarak can verdi Yerel Haberler
Sobayı yakmak isterken yanarak can verdi
Fransa'da işler karıştı Spor
Fransa'da işler karıştı
Elektrik kablosu seçim bayraklarını taşıyamadı. Lüks aracı yaktı Yerel Haberler
Elektrik kablosu seçim bayraklarını taşıyamadı. Lüks aracı yaktı
'Fenerbahçe korku filmi gibi' Spor
'Fenerbahçe korku filmi gibi'