Fenerbahçe yan yana fotoğrafını paylaştı. Ortalık karıştı

Belçikalı futbolcu, Pendikspor maçında 87. dakikada fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıdı.

Ancak Batshuayi'nin attığı gollerde dikkat çeken bir ayrıntı var.

Michy Batshuayi, Trendyol Süper Lig'de attığı son 4 golü maçın 85. dakikasından sonra attı.

Yıldız oyuncu sırayla; Rams Başakşehir'e 90+4'te, Bitexen Antalyaspor'a 90+5'te, Kasımpaşa'ya 90+6'da ve en son Pendikspor'a 87. dakikada gollerini kaydetti.

Fenerbahçe'de bu sezon 34 maçta forma giyen Batshuayi, 20 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

RESMİ SİTE PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan İrfan Can Kahveci ve Batshuayi paylaşımı sonrası ortalık adeta yıkıldı.

Kısa sürede ikilinin fotoğrafının altına binlerce yorum geldi.

Birçok kullanıcı İrfan Can ve Batshuayi'i etiketleyerek "Siz ne yaptınız" yorumunda bulundu.