Fenerbahçe yeni sezon hazırlık programını açıkladı! İşte hazırlık maçları

Fenerbahçe'de yeni sezon için hazırlıkların başlayacağı tarih belli oldu. Kanarya'da merak edilen yurtdışı kampının 14 Temmuz ile 27 Temmuz arasında Portekiz'de yapılacağı açıklandı.

İşte kulüp tarafından yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. 6 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak olan sarı lacivertli oyuncularımız, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklar. 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, turnuva İstanbul etabına 14 Temmuz'a kadar tesislerimizde devam edecek.

Yurt dışı kamp ve hazırlık maçlarımız dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket edecek olan takım, 27 Temmuz'a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları aşağıdaki gibidir:

17 Temmuz 2025 Fenerbahce - Portimonense

20 Temmuz 2025 Fenerbahce - Sunderland

23 Temmuz 2025 Fenerbahce - Al-Ittihad

26 Temmuz 2025 Fenerbahce - Benfica

Yurt dışı kampını 27 Temmuz'da noktalayacak olan takımımız İstanbul'da devam edecek"