Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı. Sözleşme son anda değişti

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'den sonra Rade Krunic'i de kadrosuna kattı.

Geçen yazdan bu yana adı Sarı-Lacivertli kulüple anılan 30 yaşındaki Bosnalı orta saha oyuncusunun transferi resmen açıklandı.

Ancak yapılan açıklamada sözleşme şartlarının son anda değiştiği ortaya çıktı.

Bonservisiyle alındığı düşünülen Rade Krunic'in, Milan'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

FBTV'ye konuşan Rade Krunic, uzun zamandır Fenerbahçe'nin kendisini istediğini belirterek, "Bu da beni en çok etkileyen durumdu. Sonunda buradayım! Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımız sahada her şeyimi vereceğimden şüphe duymasın. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk istiyoruz" dedi.