Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı

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Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 13 oyuncusuyla resmi sözleşme imzalarken, Dzesika Karina Jaszek ve Marta Naizia da Silva Cintra’yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-Lacivertli takım, Polonya Ligi’nden GKS Katowice forması giyen 27 yaşındaki forvet Dzesika Karina Jaszek ve Portekiz Kadın Futbol Ligi’nden SL Benfica forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Marta Naizia da Silva Cintra’yı transfer etti.

Her iki oyuncu da 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.

Ayrıca Fenerbahçe Petrol Ofisi 13 oyuncusunun sözleşmesini uzattı.

Bu oyuncular arasında Ece Türkoğlu, Yağmur Uraz, Zeynep Akdeniz, Cansu Gürel, Busem Şeker, Göknur Güleryüz, Yaşam Göksu, Zeynep Kerimoğlu, Mesude Alayont, Berfin Elif Ceylan, Mevlüde Melek Okuyan, İpek Kaya ve İlayda Cansu Kara yer alıyor.

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