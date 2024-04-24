Fenerbahçe yıktı geçti. Monaco neye uğradığını şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe yıktı geçti. Monaco neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 95-91'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play off turu ilk maçında Monaco'yu Fransa'da 95-91 yendi.

Normal süresi 81-81 eşitlikle biten müsabakanın uzatma dakikalarında sonuca giden Sarı-Lacivertli ekip böylece seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cuma günü yine Fransa'da oynanacak.

Play-off serisinde üç galibiyet alan taraf 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Final Four’da yer alma hakkı elde edecek.

Monaco: 91 - Fenerbahçe Beko: 95
Salon: Gaston Medecin
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)
Monaco: Loyd 16, Blossomgame 8, Brown 8, Motiejunas 12, James 16, Okobo 19, Diallo 10, Strazel 2, Hall, Cornelie
Fenerbahçe Beko: Calathes 17, Biberovic 2, Dorsey 13, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 6, Wilbekin 7, Papagiannis 4, Noua, Pierre, Guduric 11, Madar, Sestina 16
1. Periyot: 26-15
Devre: 46-37
3. Periyot: 61-60
Normal süre: 81-81
5 faulle çıkanlar: 38.30 Loyd, 44.39 Diallo, 44.49 Brown (Monaco), 44.16 Calathes (Fenerbahçe Beko)

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