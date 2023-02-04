Fenerbahçe yönetiminde maça çıkmama kararı oylandı. Ali Koç aldıkları kararı açıkladı. Karar 10'a 3 olarak alındı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, berabere biten Adana Demirspor maçında yaşanan tartışmalar sonrası Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, ligden çekilme kararı hakkında konuştu. Ayrıca maça çıkmama kararı da oylandı.

İşte Ali Koç'un sözleri;

''Bir şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı, biz de keyifle izledik. Biz lafa girmedikçe daha da agresifleştiler ve bizim de topa girmemiz için sesimi kullanarak video yaptılar. Biz 'Gelin iddiaları televizyonda tartışalım' dedik. Gelmediler, neden gelmediler?

''LİGDEN ÇEKİLME DİYE BİR ŞEY YOK''

Ligden çekilme diye bir şey yok. Sakın aklınıza getirmeyin, bunlar duygusal olarak söylenen şeyler. 15 hafta var. Biz bu ligi bitireceğiz ve şampiyon mu olacağız? Yoksa 'Yeter arkadaş' deyip maça çıkmayacak mıyız?

Maça çıkmamak, maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir. Ama inanın, geleceğimiz için çok çok önemli bir adımdır. Bunu oyladık 11'e 3 çıktı sonuç 3 kişiden biriydim. Ama devam etme kararı çıktı. 2 yoldan biri radikal karar diğeri sonuna kadar mücadele edip savaşmak.

Fenerbahçe'nin olmadığı Türkiye Ligi, Türkiye Ligi değildir. Rakip takım, 'Biz her yerdeyiz' diyor. Biz her yerde değiliz. Biz adaletin, şeffaflığın yanındayız. 20 senedir kendimize çalışan bir medya ordusu yaratmadık, yaratmayız."

Fenerbahçe'nin kupa maçında maçtan çekilebileceği bildirildi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekilmiş ve 1 yıl ceza almıştı.