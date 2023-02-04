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Fenerbahçe yönetiminde maça çıkmama kararı oylandı. Ali Koç aldıkları kararı açıkladı. Karar 10'a 3 olarak alındı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda maça çıkmama ile ilgili ne karar aldıklarını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 14:41
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Fenerbahçe yönetiminde maça çıkmama kararı oylandı. Ali Koç ne karar aldıklarını açıkladı

Fenerbahçe yönetiminde maça çıkmama kararı oylandı. Ali Koç aldıkları kararı açıkladı. Karar 10'a 3 olarak alındı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, berabere biten Adana Demirspor maçında yaşanan tartışmalar sonrası Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, ligden çekilme kararı hakkında konuştu. Ayrıca maça çıkmama kararı da oylandı.

İşte Ali Koç'un sözleri;

''Bir şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı, biz de keyifle izledik. Biz lafa girmedikçe daha da agresifleştiler ve bizim de topa girmemiz için sesimi kullanarak video yaptılar. Biz 'Gelin iddiaları televizyonda tartışalım' dedik. Gelmediler, neden gelmediler?

''LİGDEN ÇEKİLME DİYE BİR ŞEY YOK''

Ligden çekilme diye bir şey yok. Sakın aklınıza getirmeyin, bunlar duygusal olarak söylenen şeyler. 15 hafta var. Biz bu ligi bitireceğiz ve şampiyon mu olacağız? Yoksa 'Yeter arkadaş' deyip maça çıkmayacak mıyız?

Maça çıkmamak, maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir. Ama inanın, geleceğimiz için çok çok önemli bir adımdır. Bunu oyladık 11'e 3 çıktı sonuç 3 kişiden biriydim. Ama devam etme kararı çıktı. 2 yoldan biri radikal karar diğeri sonuna kadar mücadele edip savaşmak.

Fenerbahçe'nin olmadığı Türkiye Ligi, Türkiye Ligi değildir. Rakip takım, 'Biz her yerdeyiz' diyor. Biz her yerde değiliz. Biz adaletin, şeffaflığın yanındayız. 20 senedir kendimize çalışan bir medya ordusu yaratmadık, yaratmayız."

Fenerbahçe'nin kupa maçında maçtan çekilebileceği bildirildi. 

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekilmiş ve 1 yıl ceza almıştı.

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Ahmet
4.02.2023 15:06
Ulan Ligin yarısını kendi evinizde oynuyorsunuz yinede ağlıyorsunuz. Nedir bu Anadolu takımlarının sizden çektiği. Çekilin Ligden, kurun İstanbul Ligini.  
 
Bir Garip Beşiktaşlı
4.02.2023 15:05
Ali Palabıyık çok iyi hakemdi hani.Beşiktaşı biçerken kolbozuk diye dalga geciyordunuz ne oldu Ali bey, devran mı döndü?!  
 
Adnan
4.02.2023 15:01
Çekilin şu ligden. Türk Futbol tarihinin yüz karısısınız. Çekilirseniz güzel huzurlu bir lig olur. Hep siz varsınız. İkinci takım değişiyor ama maşallah siz hep laf ebeliği yapansınız.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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