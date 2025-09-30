Fenerbahçe yönetiminden sürpriz karar: Samandıra'ya geri döndü!

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılan başkanlık seçimini kazanan Sadettin Saran, 25 Eylül'de mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

Yeni yönetimin Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in görevine son vereceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, yönetim Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldı. Özek'in görevine geri döndüğü belirtildi.

Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yapılan toplantılar neticesinde 'an itibarıyla' mevcut futbol aklıyla yola devam etme kararı aldı. Buna göre, birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek, bugün Samandıra’ya görevinin başına geri döndü. Domenico Tedesco da görevini sürdürecek."