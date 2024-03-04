Fenerbahçe Ziyaettin ile kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Ziyaettin ile kazandı
Fenerbahçe Beko; Tofaş'ı farklı mağlup etti. 16 yaşındaki Ömer Ege Ziyaettin maça damga vurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Fenerbahçe Beko-Tofaş maçıyla tamamlandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sarı-Lacivertli ekip 32 sayı farkla (109-77) kazandı.

Ligdeki 18. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da maça damga vuran isim Ömer Ege Ziyaettin oldu.

2008 doğumlu altyapı oyuncusu Ömer Ege Ziyaettin 10 dakika 19 saniye süre aldı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin en genç oyuncularından biri unvanını kazandı.

Karşılaşmayı 6 sayıyla tamamlayan Ömer Ege Ziyaettin maç sonunda omuzlara alındı.

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