Altay 3 maçtır başaramadı

Derbideki performansı sonrası ağır eleştirilere maruz kalan Fenerbahçe'nin kalecisi ve kaptanı Altay Bayındır, bu psikolojiyle Gaziantep FK karşısında sahadaydı.

Altay, ilk yarıda Sagal'ın kafa vuruşunda topu kornere çelmeyi başarırken, ikinci devrede Kitsiou'nun golüne engel olamadı.

Fanatik'in haberine göre en son 4-0 kazanılan Hatay maçında gol yemeyen tecrübeli file bekçisi, Antep mücadelesiyle birlikte ise üst üste 3. kez kalesini gole kapatamadı. Altay, 3 şutun 2'sini, Antep'te de Günay, 6şutun 4'ünde rakiplerine geçit vermedi.