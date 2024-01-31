Fenerbahçe'de ayrılık resmen duyuruldu

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmileşti.

Rade Krunic transferinin ardından forma giymesi zorlaşan Miguel Crespo, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandı.

Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 568 dakika süre alan Crespo skora etki edemedi. Portekizli futbolcu; Konferans Ligi'nde ise 8 karşılaşmada 584 dakika sahada kaldı, 1 gol attı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."