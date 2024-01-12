Fenerbahçe’de ayrılık! Rotasyon tamam Crespo gidebilir

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’de ayrılık! Rotasyon tamam Crespo gidebilir
Fenerbahçe, Rade Krunic’in katılımı sonrasında, Miguel Crespo’nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde yaşanan son gelişme, Miguel Crespo’nun transfer görüşmelerine başlama haberi.

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre; orta saha bölgesini Rade Krunic ile güçlendiren Fenerbahçe’nin, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo il eyolları ayrıması gündemde.

Crespo’nun menajeri iki kulüple temas halinde olduğu ve bu ekiplerle önümüzdeki günlerd görüşme yapacağı öğrenildi.

ONAY ÇIKARSA GİDECEK

Fenerbahçe yönetiminin, Crespo için uygun bir teklif gelirse, oyuncunun transferine onay verme olasılığı da çok yüksek.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Crespo, bu sezon Fenerbahçe ile 17 maça çıkıp 1 gol ve 1 asistlik performans sağladı.

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