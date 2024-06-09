Fenerbahçe'de beklenen an geldi. Her şey ortaya çıkıyor

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'un ikinci günü başladı.

Vefa Küçük'ün Divan Başkanı seçilmesiyle başlayan seçimin ilk gününde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve isteyen üyeler konuşmalarını yaptı.

Bir diğer aday olan Aziz Yıldırım ise Vefa Küçük'ün demokratik olamayan bir şekilde seçildiğini söyleyerek kongreyi terk etti.

Ali Koç'un konuşmasında yaptığı canlı yayına çıkma teklifini kabul eden Aziz Yıldırım akşam Habertürk ekranlarında Ali Koç ile bir araya geldi.

1.30 saat süren yayında taraflar birbirlerine merak ettiği soruları sordu.

Reytingleri alt üst eden yayının ardından taraflar dağılırken nefeslerin tutulduğu an geldi.

Yeni başkanını belirleyecek olan kongrede üyeler oy verme işlemine başladı.

30 binden fazla üyenin oy vermesinin beklendiği seçimde sandıklar saat 17.00'ye kadar açık olacak.

Sandıkların kapanmasının ardından sayım işlemine geçilecek.