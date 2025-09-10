Fenerbahçe'de büyük korku! En çok maaş verilen futbolcu sezonu kapatabilir

Fenerbahçe, yüksek maliyetlerle kadrosuna kattığı yeni transferinden uzun süre mahrum kalabilir.

Fenerbahçe'nin 1 yıllığına Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın ağır bir sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.

Bu sezon takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan Kolombiyalı forvet, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında sakatlanmış ve bir süredir takımdan ayrı kalmıştı.

Milli ara sonrası geri döneceği konuşulan Jhon Duran'ın henüz sakatlığının geçmemesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

duran-1.jpg

"DURAN SEZONU KAPATABİLİR"

Gazeteci Gürcan Bilgiç Duran'ın sakatlığıyla ilgili çarpıcı bilgiler aktardı.

Bilgiç, "Duran'ın sakatlığı ciddi bir sakatlıkmış. Dün öğrendim, en az 1 ay yok. Sakatlığın ameliyatsız düzelmesini bekliyorlar. Eğer ameliyat olursa sezonu da kapatabilir Jhon Duran. Öyle bir sıkıntı var. Bu yüzden En Nessyri ve Talisca çok kıymetli hale geldi. Cenk de öyle." diye konuştu.

duran.jpg​​​​​​​

Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 6 maçta forma giyen Jhon Duran 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

