Fenerbahçe'de büyük operasyon: 3 ülkede 5 transfer görüşmesi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 14 Temmuz'da Portekiz'e kampa gidecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı.

Şu ana kadar Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler kamp öncesi diğer transferlerini de bitirmek istiyor.

Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun transferi için Paris Saint Germain ile görüşen sarı lacivertliler Fransız devini büyük ölçüde ikna etti. İki oyuncuyla da sözleşme şartları konusunda final görüşmeleri yapılıyor. Asensio'nun ve Skriniar'ın yakın zamanda imza için gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin ayrıca Ligue 1 ekibinin sağ beki Nordin Mukiele için de nabız yokladı.

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLDİ

Yönetimin sona yaklaştığı bir diğer isimse Gent'ten sol bek Archie Brown. Geçen sezon da listenin üst sıralarında yer alan İngiliz futbolcuyla İtalyan devi Milan da ilgileniyor. İki kulüp de 8 milyon euroyu geçen bir bonservis bedeli karşılığında Gent ile anlaştı. Transfer için Brüksel'e özel uçak gönderen iki kulüp 23 yaşındaki futbolcunun kararını bekliyor.

TOTTENHAM İLE PAZARLIKLAR BAŞLADI

Sarı lacivertliler ayrıca Premier Lig'den de 1 ismin peşinde. Yves Bissouma için Tottenham ile bonservis pazarlığı sürüyor. Londra ekibi, oyuncusu için 20 milyon sterlin bonservis beklerken iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.