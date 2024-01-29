Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü rüzgarı. Krallar gibi karşılandı

Süper Lig'in 23. haftasını 2-1'lik Ankaragücü galibiyetiyle kapayan Fenerbahçe ara vermeden cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ankaragücü karşısında ilk 11'de görev yapan isimler yenileme çalışması yaparken Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, iki grup halinde pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla tamamlandı.

Yeni transfer Çağlar Söyüncü, tesisleri gezdi, takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönmüş gibi karşılanan milli stoper, yakın arkadaşları Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci ile hasret giderdi.

Günü sadece düz koşu yaparak geçiren Çağlar'ın yarın takım izinliyken bireysel olarak idman gerçekleştirecek.